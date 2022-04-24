Son Dakika: Taksim Metro İstasyonu'nda yangın
Son dakika gelişmesi... Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılan istasyonda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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