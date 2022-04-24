Son Dakika: Taksim Metro İstasyonu'nda yangın

Son dakika gelişmesi... Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılan istasyonda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 22:43
Son Dakika: Taksim Metro İstasyonu'nda yangın
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