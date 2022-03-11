Son dakika... Tarih verdi: Pegasus Rusya seferlerini durdurdu
Havayolu şirketi Pegasus, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uçak seferleri için uyguladığı yaptırım ve yasaklar nedeniyle 13 Mart ile 27 Mart arasında Rusya uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Havayolu şirketi Pegasus, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uçak seferleri için uyguladığı yaptırım ve yasaklar nedeniyle 13 Mart ile 27 Mart arasında Rusya uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Havayolu şirketi Pegasus, Rusya’ya seferlerini geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Pegasus'tan yapılan açıklama şöyle:
“2022/328 sayılı Avrupa Birliği Regülasyonu ile Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı uçak seferleri için; sigorta/reasürans, leasing, operasyon ve bakım hizmetlerine bağlı yaptırım ve yasaklar uygulanmaktadır.
Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız, 13 Mart 2022 ( dahil ) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur.
Bu tarihler arasında Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, Mahaçkale ve Krasnodar varışlı ve kalkışlı uçuşu olan misafirlerimizin, ücretsiz bilet değişikliği ve kesintisiz iade hakkı bulunmaktadır. Misafirlerimiz, bilet işlemlerini web sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirler.”
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