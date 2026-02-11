Son Dakika... Tayfun Kahraman yeniden hastaneye kaldırıldı

Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman, Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi.

Kahraman'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Eşi Meriç Demir Kahraman, "Eşim Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi. Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak, özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece ADALET istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından şunları yazdı:

"Bu artık zulümdür.

AYM kararına rağmen tahliye edilmeyen Tayfun Kahraman, cezaevinde akut MS atağı geçirdi ve yeniden hastaneye kaldırıldı. Tayfun Kahraman’ın maruz bırakıldığı bu muamele, hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve yaşam hakkına yönelmiş açık bir ihlaldir.

Hukuku da vicdanı da ayaklar altına alan bu adaletsizliğe bir an önce son verilmelidir!"