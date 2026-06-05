Ankara 57'nci Asliye Mahkemesi, TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanığı, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Son Dakika... TBMM'deki istismar davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararı
Son dakika haberi... TBMM lokantasında staj yapan öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla açılan davada, haklarında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen ve tutuklu yargılanan 4 sanığın tahliyesine karar verildi.
5.06.2026 11:30:00
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Haber Merkezi