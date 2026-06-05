Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... TBMM'deki istismar davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararı

Son Dakika... TBMM'deki istismar davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararı

5.06.2026 11:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... TBMM'deki istismar davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararı

Son dakika haberi... TBMM lokantasında staj yapan öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla açılan davada, haklarında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen ve tutuklu yargılanan 4 sanığın tahliyesine karar verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara 57'nci Asliye Mahkemesi, TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanığı, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #TBMM #istismar