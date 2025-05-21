Son Dakika... TBMM Genel Kurulu'nda 5 HSK üyesi belirlendi

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üyenin yerine seçilecek 15 aday, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda seçilmesinin ardından Genel Kurul gündemine geldi. Milletvekilleri Yargıtay üyesi kontenjanından 3, Danıştay üyeliği kontenjanından 1, avukat ve yükseköğretim üyesi kontenjanından ise 1 kişi seçti.

Yapılan birinci tur oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu hiçbir aday tarafından sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda üye tam sayısını 5'te 2 çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu arandı. İkinci turda da hiçbir aday için koşullar sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle kura çekildi.

İŞTE O İSİMLER

Buna göre seçilen isimler; Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki olarak belirlendi.

Seçilen HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.