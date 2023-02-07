Son Dakika: TBMM'de depremlerle ilgili ortak bildiri yayımlandı

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:46
Son Dakika: TBMM'de depremlerle ilgili ortak bildiri yayımlandı
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TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla 5 parti grubu Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz" denildi.

 


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