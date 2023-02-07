Son Dakika: TBMM'de depremlerle ilgili ortak bildiri yayımlandı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:46

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 16:37

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla 5 parti grubu Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz" denildi.