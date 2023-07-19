Son Dakika... TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Meclis, 25 Temmuz saat 15.00'te toplanacak.
TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplanacak.
Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.
CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, TBMM’yi son günlerde yapılan zamlar nedeniyle olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
Yapılan çağrıda, “Yürütmenin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için Parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir” denilmişti.
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