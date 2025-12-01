Son Dakika... Teğmenlerin kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Bir kişi hakkında ihraç kararı kaldırıldı

Ankara 19. İdare Mahkemesi, 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra Subay Andı’nı okumaları nedeniyle ihraç edilen teğmenlerin komutanı Albay Mustafa Alper Topsakal hakkındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilmesine yönelik kararı iptal etti.

Topsakal’ın avukatı Cengiz Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda icra edilen mezuniyet ve sancak devir teslim töreni sonrasında yaşananlar nedeniyle hakkında TSK’dan ayırma cezası verilen müvekkilim Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal için açılan iptal davasında idare mahkemesince ayırma cezası işleminin iptaline karar verilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne askeri öğrencilik yılları dahil 32 yıla yakın üstün bir vazife ve disiplin anlayışıyla hizmet eden, terörle mücadele görevlerinde uzun yıllar fedakarca görev yapan bu kahraman subay hakkındaki hukuka aykırı ayırma cezasının idare mahkemesince iptaline karar verilmesi son derece kıymetlidir.

Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal’ın yeniden TSK saflarında fedakarca hizmetine devam edecek olması nedeniyle büyük bir mutluluk duymaktayız. Müvekkilimin, hakkındaki kararın gereği olarak Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevine geri döndüğünde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanı, milleti ve devleti için fedakarlıkla ve sadakatle çalışmaya devam edeceğinin bilinmesini isteriz.”

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma” cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i, açıklanan kararla TSK'den resmen ihraç edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu.

3 DİSİPLİN AMİRİ DE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Öte yandan MSB, 3 disiplin amirinin de ayırma cezası aldığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir.

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."