Son Dakika... Telefon iddiası gündeme oturdu: İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yeşil' açıklaması

Gazeteci Saygı Özgürk'ü arayan bir kişinin kendisinin 'Yeşil' olduğunu söylemesi kamuoyunda gündem oldu.

Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşayıp yaşamadığına ilişkin tartışmalar büyüdü, muhalefet kanadından İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapıldı.

KİM OLDUĞU BELİRLENDİ

Tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, telefonda kendisini 'Yeşil' olarak tanıtan kişinin C.A. adlı bir hükümlü olduğunu ve aramayı cezaevinden yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

C.A. adlı kişinin “Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunduğu ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

"11 Aralık 2025 tarihinde “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır.

Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir.

İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür

2. arama 15 dakika sürmüştür.

3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür.

Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir.

Şahsın, “Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur"

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini "Yeşil" olarak tanıtan birinin aradığını köşesine taşımıştı. Öztürk'ün aktardıklarına göre; söz konusu kişi, şu an Suriye sınırında "güvendiği bir ülkücü arkadaşının yanında" kaldığını, Türkiye'ye döndüğünde Konya'da yakalandığını ancak "yukarılardan" gelen bir talimatla serbest bırakıldığını anlatmıştı.

"Yeşil" kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım, özellikle 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde işlenen faili meçhul cinayetlerle biliniyor.