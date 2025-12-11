'Yeşil' telefonu TBMM'ye taşındı: 'Neyin işareti?'

Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini "Yeşil" olarak tanıtan birinin aradığını köşesine taşıdı. Öztürk'ün aktardıklarına göre; söz konusu kişi, şu an Suriye sınırında "güvendiği bir ülkücü arkadaşının yanında" kaldığını, Türkiye'ye döndüğünde Konya'da yakalandığını ancak "yukarılardan" gelen bir talimatla serbest bırakıldığını anlattı.

DEM PARTİ MECLİS'E TAŞIDI

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, konuyu TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) taşıyarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti.

Sakık, şunları yazdı: "Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün bugünkü köşe yazısında çok vahim bir iddia yer aldı. YEŞİL kod adlı tetikçinin — Kürt katili, uyuşturucu taciri ve devlet içindeki karanlık yapılanmalarla ilişkilendirilen bu kişinin — dün kendisini aradığını, hayatta olduğunu ve devlet içerisindeki bazı kişiler tarafından korunduğunu söylediğini yazdı. Devlet adına Kürt halkına karşı işlenen günahlar, adi bir kiralık katili bile dokunulamaz hâle getirdi"

"BU SÜREÇTE NEYİN İŞARETİ?"

Sırrı Sakık'ın, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya konu hakkında soruları şu şekilde:

"1- 1990’larda işlenen nerdeyse bütün faili meçhul cinayetlerde adı geçen bir şahıs aradan geçen onca yıla rağmen neden yakalanmamıştır?

2- Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen şahsın ifade ettiği üzere devletin kaldığı yeri bildiği halde kendisini gözaltına almadığı bilgisi doğru mudur?

3- Kendisinin de dile getirdiği, yaşanan olay ve olgulara bakıldığında da korunduğu açık olan bu tetikçiyi kim veya kimler hangi amaçla korumaktadır?

4- Bakanlığınız, yeşil kod adlı tetikçi katilin hangi bilgileri bildiği ve hangi ağ içinde suçlar işlediğine dair malumata sahip midir?

5- Bu süreçte “Yeşil” kod adlı kişinin isminin tekrardan ortaya çıkması neyin işaretidir?"

'Yeşil' kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım, özellikle 1990'lı yıllarda Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu illerinde işlenen faili meçhul cinayetlerle biliniyor.