Son dakika... İstanbul TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi... İstanbul'da TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde bir otomobil ve iki kamyonun karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 21:55
Son dakika... İstanbul TEM Otoyolu'nda feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı
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TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çalışma yaptı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yolun Edirne istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.


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