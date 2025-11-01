Son dakika... Thodex kurucusu Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Faruk Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

'İNTİHAR' DEĞERLENDİRMESİ

Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA AÇILDI

Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özer'in ölümüne ilişkin soru üzerine şunları ifade etti:

"Biz de bu konuyu burada öğrendik. Biraz önce haber aldık. Tabii hemen cezaevi yönetimimizle Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. Burada tabii bir intihar şüphesinden bahsediliyor. İlk bulgulara göre intihar ettiği yönünde bilgiler var.

Tabii soruşturma bu konuda açıldı ve soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın neticesinde kesin ölüm nedeni belli olacaktır. Ama şu anda ilk bulgular intihar olduğu yönünde. Tabii burada cezaevlerimizin yönetimi, idaresi her türlü tedbirler alınıyor bu noktada. Tabii tek kişilik odada kalıyor işlediği suç itibariyle böyle bir tedbir söz konusu. Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tek başına kaldığı bir odada bir intihar şüphesi söz konusu. Tabii cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu? Tüm bunlar soruşturulacak."