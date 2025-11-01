Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Thodex kurucusu Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Son dakika... Thodex kurucusu Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

1.11.2025 12:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Thodex kurucusu Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu.

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Faruk Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

'İNTİHAR' DEĞERLENDİRMESİ

Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA AÇILDI

Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özer'in ölümüne ilişkin soru üzerine şunları ifade etti:

"Biz de bu konuyu burada öğrendik. Biraz önce haber aldık. Tabii hemen cezaevi yönetimimizle Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. Burada tabii bir intihar şüphesinden bahsediliyor. İlk bulgulara göre intihar ettiği yönünde bilgiler var.

Tabii soruşturma bu konuda açıldı ve soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın neticesinde kesin ölüm nedeni belli olacaktır. Ama şu anda ilk bulgular intihar olduğu yönünde. Tabii burada cezaevlerimizin yönetimi, idaresi her türlü tedbirler alınıyor bu noktada. Tabii tek kişilik odada kalıyor işlediği suç itibariyle böyle bir tedbir söz konusu. Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tek başına kaldığı bir odada bir intihar şüphesi söz konusu. Tabii cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu? Tüm bunlar soruşturulacak."

 

İlgili Konular: #thodex #fatih özer

İlgili Haberler

Thodex davasında yeni gelişme: Mahkeme ikinci iddianameyi iade etti!
Thodex davasında yeni gelişme: Mahkeme ikinci iddianameyi iade etti! Mahkeme, iade kararında ortada birleştirilecek devam eden bir dava olmadığını vurgulayarak, “Zira bahsi geçen suçların mahkememizce kesinleşmemiş olan dosyada karar bağlanmış olduğu, bu suçların temadi eden suçlardan olması nedeniyle yeni bir yargılama konusu yapılması için iddianamede herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Bu sebeple iddianamede bu suçlar yönünden şüphelilere yüklenen somut bir eylem bulunmadığı gibi şüpheliler ile delillerinde ilişkilendirilmemiş olduğu" ifade edildi.
DMM, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in tahliye edildiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı
DMM, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in tahliye edildiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı 11 bin 462 yılla yargılanan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 'örgüt suçu'ndan tahliye kararı çıkarken, 'dolandırıcılık' suçundan tutukluluğunun devamı kararı verilmişti. DMM, söz konusu habere ilişkin açıklama yaptı.
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e 'resmi belgede sahtecilik' davası
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e 'resmi belgede sahtecilik' davası Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.