Son Dakika: THY 30 seferini daha iptal etti!

12 Mart 2022 Cumartesi, 12:49

THY, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 30 seferi daha hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kalkış ve varışlı 8, İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 22, toplamda 30 sefer daha iptal edilmiştir. 12 Mart itibarıyla şu ana kadar iptal sefer sayımız İstanbul Havalimanı ve SAW havalimanı toplamı 437 olmuştur" ifadelerine yer verildi.