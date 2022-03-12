Son dakika: THY 484 uçuşu iptal etti!

Türk Hava Yolları'nın (THY) kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün planlanan uçuşlarda iptal ettiği sefer sayısı 484'e ulaştı.

DHA
12 Mart 2022 Cumartesi, 15:22
Son dakika: THY 484 uçuşu iptal etti!
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İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı’ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyuran THY’nin iptallerine yeni seferler eklendi.

THY'nin şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal ettiği sefer sayısı 484’e ulaştı.

 


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