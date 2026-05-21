Son dakika... THY, Sumud Filosu aktivistleri için İsrail'e 3 uçak gönderdi

Türk Hava Yolları, Küresel Sumud Filosu'ndak i aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Fidan, filoya yönelik müdahalenin ardından alıkonulan vatandaşların Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL UÇAK SEFERLERİ PLANLANDI

Vatandaşların tahliyesi için özel uçak seferleri planlandığını belirten Fidan, “Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Fidan açıklamasında, Türkiye’nin Filistin’e desteğinin süreceğini de vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoymuştu.

SON ALIKONULAN AKTİVİSTLER ARASINDA 78 TÜRK VAR

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.