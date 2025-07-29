Son Dakika... THY uçağında arıza: 'Slide'ları açarak iniş yaptı!

İstanbul'dan 17.25'te kalkan THY uçağı, hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı'na slide'ları açarak iniş yaptı.

47 yolcu ve 11 mürettebat uçaktan tahliye edilirken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından uçaktan yükselen dumana ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Üstün, açıklamasında, dumanların hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek, olay sonucu herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığını keydetti.

Bütün yolcuların tahliye edildiğini aktaran Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TK2430 sefer sayılı İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır. Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."