Son dakika: THY'den Ukrayna açıklaması

13 Şubat 2022 Pazar, 23:18

Türk Hava Yolları, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, bu ülkeye bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanındığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: