Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarında inceleme

Ticaret Bakanlığı rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 11:12
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarında inceleme
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şeker fabrikalarına inceleme başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır" denildi.



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