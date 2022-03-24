Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarında inceleme
Ticaret Bakanlığı rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şeker fabrikalarına inceleme başlatıldı.
Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır" denildi.
Video Haberler
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
- Rus savaş gemisi vuruldu
- Karadeniz'de heyelan riski arttı: 'kritik 5 ay' uyarısı
- 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
- 'Savunmacılarımız hazır'
- Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama
- Motorine büyük zam geliyor!
- Beynindeki damar yumağı 9 saatlik operasyonla çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Başkan Aras: Alnımız açık, başımız dik
- Hamsi karaya vurdu
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
- İngiliz kulübe 'bilet' müjdesi!
- 'İnsanlara bu denir mi, ne çetesi ne beşi?'
- Kardelenler Kütüphanesi Kemalpaşa'da
- 'O amirallere teşekkür etmesi lazım'
- Milli oyuncunun 'double double'ı yetmedi
- 'Taksirle ölüme neden olma suçu'ndan 3 doktora hapis
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı