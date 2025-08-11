Son Dakika... TMSF, Ekotürk'e el koydu

Yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı Ekotürk, TMSF yönetimine geçti.
Ekonomim'de yer alan habere göre, EkoTürk Yönetim Kurulu'nda; Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyordu.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA 15’TEN FAZLA ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ
Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldi.
Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verilmişti.
Bu sabah ise yetkililer, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdi.