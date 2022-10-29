Son Dakika... TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni başladı: Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi

29 Ekim 2022 Cumartesi, 19:20

Resmî olarak 25 Haziran 2018'de kurulan, Türkiye'nin yüzde yüz elektrikle çalışan ilk yerli otomobili TOGG'un fabrikası açılıyor.

Gemlik Kampüsü'nün açılış ve üretilen ilk otomobilin montaj hattından indirilme töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş konuşma yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretilen ilk aracı kullanarak banttan indirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Togg, otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek bir proje. Otomobile dair bildiğiniz her şeyi unutun. TOGG, bir otomobilden daha fazlası derken biz ciddiydik. TOGG, kullanıcısına göre dönüşen ve kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji. TOGG'u üreteceğimiz tesis de bir fabrikadan daha fazlası. Karbon emisyonunun azaltılması, geri dönüşüm, yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamalarıyla dünyada fark oluşturacak. TOGG, tersine beyin göçüne de önemli katkılar sağladı, sağlamaya devam edecek.

AÇILIŞ TÖRENİ BAŞLADI

Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan TOGG'un seri üretimine başlanması planlanıyor. TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni başladı.

Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş konuşma yaptı.

TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar ise tören öncesinde tamamlandı. Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "TOGG" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.

Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında TOGG'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı.

ERDOĞAN: FELEĞİN ÇEMBERİNDEN GEÇEREK DEVLETİNİ KURMUŞ BİR MİLLETİZ

TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, Erdoğan'ın gelişiyle başladı. Sunumların ardından Erdoğan'ın direksiyonuna geçtiği araç banttan indi.

Erdoğan daha sonra Anadolu kırmızısı renkli aracı banttan sahneye getirdi. Erdoğan, TOGG'un Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın şu sıralar törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı sağlayan Rabbimize hamdü senalar ediyorum. TOGG ortak hayal kurma tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. TOGG Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz.





TOGG'u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan herkesi yürekten kutluyorum. Biz bu ürüne otomobil diyoruz ama üreticileri onu akıllı cihaz olarak tanıtıyor. Akıllı cihazların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş bir milletiz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK FOTOĞRAFI"

Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı işte burada hizmete açtığımız tesis ve yerli otomobil TOGG'dur. Güçlü kalmanın yolu namerde muhtaç olmamaktan geçiyor. Bunun için yerli diyoruz. Başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı?

"ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYECEKLER"

Tayfun füzeleri atılmaya başladı, Yunan ne yapmaya başladı? Gazetelerinde tayfun gündeme geldi. Daha durun bunun arkası gelecek. TOGG Avrupa'nın yollarına girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Çılgın Türkler geliyor diyecekler.

"SANAYİCİ ARSA BULMAK İÇİN YARIŞIYOR"

Bugünlere kolay gelmedik. Siyasi, diplomatik her alanda tarihi mücadeleler verdik. Asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Sanayimizi, tarımımızı, ihracatımızı geliştirdik. Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Sanayiciler arsa bulmak için yarışıyor.





Dünyada nereye giderseniz gidin Türk markalarıyla karşılaşacaksınız. TOGG da Türk markası olarak dünyanın birçok yerinde yolları süsleyecektir. Avrupa'nın bir numaralı ticari araç üreticisi olan Türkiye dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biridir. Milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimiz de milletimiz coşkuyla yanımızda yer aldı.

"DUDAK BÜKENLER OLDU"

Hep babayiğitlere davetiye çıkardım. Sonunda oldu. Her çabamız gibi buna da dudak bükenler oldu. Yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördüm. Biz kararımızdan taviz vermeden projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük. Türkiye Otomobil Girişim Grubu öylesine tuttu ki markanın baş harflerinden oluşan isim marka ismi oldu.





Bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında hani bunun fabrikası diyerek alay edenler vardı. Buyurun fabrika burada. En başından beri projeyi boğmaya çalışanlara soruyorum, fabrika nerede diyordunuz, işte burada Bursa Gemlik'te.

YILLIK ÜRETİLECEK ARAÇ SAYISINI AÇIKLADI

Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi, tasarım merkezi, prototip geliştirme ve test merkezi var. Strateji geliştirme ve test pisti de var. Burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey var. Burası çevreye duyarlık yeşil bir tesis. Milli bir proje olan Togg'un üretiminde Anadolu'nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilecek 4 bin 300 kişiye doğrudan istihdam sağlanacaktır.

"SİPARİŞİ BURADAN VERİYORUM"

Cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız. Milletimiz kimi takdir kimi tekdir edeceğini gayet iyi bilir. Bundan 60 yıl önce Devrim'i engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar. Şimdi bunu kim alacak diyorlar. İnşallah bunun cevabını da başta şahsım olmak üzere milletimiz verecek. Togg'un ilk satın alma siparişini de buradan veriyorum. Farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Alacağımız otomobilin rengine Emine Hanım ile istişare edip karar vereceğiz.

BANKALARA UYGUN KREDİ ÇAĞRISI

Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın Togg'u rahat satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.

ÖN SATIŞ ŞUBATTA

Peki Togg ne zaman yollarda olacak. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek.

FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?