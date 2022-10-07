Son Dakika: Tokatköy’ün imar planı iptal edildi
AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy Mahallesi’nde gerçekleştirmek istediği kentsel dönüşüm projesi mahkemeye takıldı. Mahkeme, rezerv alanı ilan edilen 487 ada 3 parselin imar planını iptal etti.
AKP’li Beykoz Belediyesi, Tokatköy’deki kentsel dönüşüm çalışmaları, sabah baskınlarıyla gündeme gelmişti. Sabaha karşı bölgeye sevk edilen TOMA, zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri bölgeyi abluka altına almış, mahalleye girişleri engellemişti. Ardından, yurttaşların evleri imza vermemelerine karşın polis eşliğinde yıkılmıştı. Yıkım sırasında da polisin sert müdahalesi sık sık gündeme gelmişti.
Cumhuriyet’e konuşan mahallelinin avukatı Taner Kunt rezerv alanı ilan edilen 487 ada 3 parsellik imar planının mahkeme tarafından iptal edildiğini söyledi.
Kunt, söz konusu bölgeyle ilgili olarak “Burası rezerv yapı alanı ilan edilmişti. İmarın iptal edilmesi, rezerv kararını da boşa düşürdü. Bu da demek oluyor ki, inşaata devam edebilirler ama hiçbir şekilde ruhsat alamazlar, satış yapamazlar” dedi. Bundan sonraki süreçte tekrardan dava açacaklarını belirten Kunt, “İnsanların evleri yıkıldı. Artık evleri yıkılanlar için tazminat davası açacağız” ifadelerini kullandı.
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