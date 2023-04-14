Son Dakika: Trafik kazası geçiren HDP'li Beştaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi... Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş ameliyata alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:32
Son Dakika: Trafik kazası geçiren HDP'li Beştaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
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