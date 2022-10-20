Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi kapsamında Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve 5237 yılı Türk Ceza Kanununun 301/2. maddesi kapsamında Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımzca soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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