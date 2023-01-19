Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Türkiye-İran sınırında 4,3 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:33
Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem!
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AFAD verilerine göre Türkiye-İran sınırında 08.55'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Van ve Iğdır'dan da hissedildi. 


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