Son Dakika... Türkiye-İran sınırında deprem

AFAD, Türkiye- İran sınırında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 19:34
Son Dakika... Türkiye-İran sınırında deprem
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AFAD, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kenti olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.


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