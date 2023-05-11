Son Dakika... Türkiye-İran sınırında deprem

Yayınlanma: 11.05.2023 - 19:34

Güncelleme: 11.05.2023 - 19:52

AFAD, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kenti olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.