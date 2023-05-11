Son Dakika... Türkiye-İran sınırında deprem
AFAD, Türkiye- İran sınırında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.
AFAD, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kenti olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 11, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Maku, West Azarbaijan (İran) - [21.00 km] Aralık (Iğdır)
Tarih:2023-05-11
Saat:19:17:43 TSİ
Enlem:39.637 N
Boylam:44.651 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/s0ZGX1tMwE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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