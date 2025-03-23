Son dakika... Tutuklama kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında çıkan tutuklama kararının ardından "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…" açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında 'yolsuzluk' iddiasıyla verilen tutuklama kararı sonrası bir açıklamada bulundu.
"DİMDİK AYAKTAYIM, ASLA EĞİLMEYECEĞİM"
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!
Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.
86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…"
Korkunun ecele faydası yok!— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 23, 2025
Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin.
Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!
Aziz Milletim;
Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin.
Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle…
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