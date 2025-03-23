Son dakika... Tutuklama kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında çıkan tutuklama kararının ardından "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…" açıklamasında bulundu.

Son dakika... Tutuklama kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 12:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında 'yolsuzluk' iddiasıyla verilen tutuklama kararı sonrası bir açıklamada bulundu.

"DİMDİK AYAKTAYIM, ASLA EĞİLMEYECEĞİM"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize,  tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…"


İlgili Haberler

Son Dakika... İmamoğlu tutuklandı: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Son Dakika... İmamoğlu tutuklandı: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı... 'Kayyum' sorusuna yanıt verdiler!'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı... 'Kayyum' sorusuna yanıt verdiler!'
Son Dakika... İstanbul'un iradesine darbe: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tutuklama kararı!

Son Dakika... İstanbul'un iradesine darbe: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tutuklama kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler