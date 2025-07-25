Son Dakika... Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 TİP'li serbest

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Bakırköy’de çarşamba günü düzenlenen mitingde atılan sloganlar nedeniyle aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu 10 yönetici ve üyenin gözaltına alındığını duyurdu.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan 10 ismin savcılık ifadelerinin tamamlandığı ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

CHP'nin Bakırköy’de gerçekleştirdiği mitingde attıkları bazı sloganlar gerekçe gösterilerek gece yarısı ev baskınlarıyla gözaltına alınan ve aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu 10 TİP'li, serbest bırakıldı.

Dün gece gözaltına alınan parti üye ve yöneticilerimizin serbest bırakıldığı Bakırköy Adliyesi önünde konuşan PM üyemiz Arzum Yalçın:



"Biz bunun Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet değerlerinin tasfiye süreci olduğunu biliyoruz. Ama bugün buradayız, bu ülkeden de bu… pic.twitter.com/aoMcLQ1C3D — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) July 25, 2025

ÖZGÜR ÖZEL: TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bakırköy’deki eylemimizde yan yana, omuz omuza olduğumuz TİP’li arkadaşlarımız serbest bırakıldı.

Gece yarısı operasyonuyla ev basarak yapılan gözaltılarla dayanışmamızı kırmaya çalışanlara inat; biz birleşe birleşe kazanacağız.

Adalet ve özgürlük mücadelesi bir partinin değil Türkiye’nin mücadelesidir.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

ERKAN BAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, X hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye Komisyonu"na ilişkin gönderdiği bir yazıyı paylaşarak tepki göstermişti:

"Barış istiyor muyuz? Evet.

Barış nasıl sağlanır? Özgürlüklerin ve demokrasinin genişletilmesiyle.

Öyleyse dikkatinize sunuyorum: Bugün yaşananlar toplumun barış talebi ve ihtiyacıyla uyuşuyor mu?

Gece saat 02.30’da arkadaşlarımızın gözaltı haberleri geldi. Gerekçe, eyleme katılıp slogan atmak! Dikkatinizi çekiyorum, ne bir arbede ne de bir hakaret söz konusu değil. Avukat arkadaşlarımızı ve parti örgütümüzü yönlendirdik ve bu sabah erkenden, ziyaretler için Silivri Cezaevi’ne gittim.

Silivri’de ziyaretleri sürdürürken arkadaşlarımızın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiğini öğrenip programı yarıda keserek Bakırköy Adliyesi’ne geldim.

Bu sırada Meclis’ten elime ulaşan yazı da aşağıda!

İktidara soruyorum:

Cezaevine mi, adliyeye mi, komisyon toplantısına mı gidelim?"