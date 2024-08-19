Son Dakika... Tuzla Piyade Okulu'nun arazisinde yangın çıktı!

İstanbul'da Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 15:43
Son Dakika... Tuzla Piyade Okulu'nun arazisinde yangın çıktı!
Abone Ol google-news

Tuzla'da İstasyon Mahallesi'nde bulunan arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, 3 dönümlük alanda çıkan yangına müdahalesi sürüyor.


Tuzla Piyade Okulu haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Kayseri'de ot yangını 1 saatte söndürüldü

Kayseri'de ot yangını 1 saatte söndürüldü
İzmir' deki yangında evleri yananlar, yaşadıklarını anlattı

İzmir' deki yangında evleri yananlar, yaşadıklarını anlattı
Tüp patladı, yangın çıktı... Ortalık savaş alanına döndü!

Tüp patladı, yangın çıktı... Ortalık savaş alanına döndü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler