Son Dakika... Tuzla'da doğalgaz borusu patladı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiği durdu
Son dakika haberi... Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yaklaşık 1 buçuk saat durdu.
Tuzla Tepeören'de doğalgaz hattında yapılan çalışma sırasında zarar gören bir borudan gaz sızıntısı meydana geldi.
Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu.
Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Saat 13.00 sıralarında durdurulan uçuşlar saat 14.25'te normale döndü.
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