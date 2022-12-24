Son Dakika: Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haberi... İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR....
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