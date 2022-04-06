Son Dakika... UKOME'de kabul edildi: İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 40 zam

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi.

(DHA)
06 Nisan 2022 Çarşamba, 10:57
Son Dakika... UKOME'de kabul edildi: İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 40 zam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün olağanüstü toplandı. İstanbul'da toplu ulaşıma beklenen zam geldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi.

İstanbul’da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine oy birliğiyle yüzde 40 oranında zam yapıldı. Buna göre tam elektronik bilet ücret 7,67 TL, tam abonman 602 TL, öğrenci abonman 109 TL oldu. Sarı taksi açılış 9,8 TL, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL ve minibüs indi – bindi ücreti 5,25 oldu.

İstanbul’da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022’de yapılmıştı.

Zammın ardından ücretler şu şekilde:

  • Tam elektronik bilet ücreti 7.67 TL
  • Tam abonman 602 TL
  • Öğrenci abonman 109 TL
  • İlk aktarma 5.48 TL
  • Taksi açılış ücreti 9.8 TL
  • Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL
  • Minibüs indi bindi 5.25 TL
  • Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL
  • Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL
  • Taksi dolmuş (kadıköy bostancı) 10 TL

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