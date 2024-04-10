Son dakika... Ulusal seviyede aranıyordu: Mehmet Kopal, Türkiye'ye getirildi!

Son dakika haberi... PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Fransa’dan Türkiye'ye getirildi.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 09:40
Son dakika... Ulusal seviyede aranıyordu: Mehmet Kopal, Türkiye'ye getirildi!
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