Son Dakika... Ümit Özdağ ile Özgür Özel'in görüşmesi başladı

Son dakika haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 12:31
Son Dakika... Ümit Özdağ ile Özgür Özel'in görüşmesi başladı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edeceği bildirilmişti. 

Özdağ'ın CHP Genel Merkezi’ne geldiği bildirildi.

Zafer Partisi heyetinde şu isimler yer alıyor: 

"Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Yıldız, Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan."

 


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