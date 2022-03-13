Son Dakika: Unkapanı Köprüsü’nde yine açılma meydana geldi!

Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktasında yine ayrılma oldu. Köprünün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı.

DHA
13 Mart 2022 Pazar, 12:08
Son Dakika: Unkapanı Köprüsü’nde yine açılma meydana geldi!
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1940 yılında açılıp Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan, halk arasında Unkapanı Köprüsü olarak da bilinen Atatürk Köprüsü'nün bağlantı noktalarında yeniden açılma meydana geldi. Köprünün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Beyoğlu istikametinde ise trafik normal akışında devam ediyor. 

Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle dün bir süre trafiğe kapanmıştı. Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası açıklığın normal seviyede olduğunun belirlenmesi ile Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açılmıştı.



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