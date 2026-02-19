Son Dakika... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu: 21 kişi adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; 25 kişi hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.