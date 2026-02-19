Son Dakika... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni gelişme: 4 kişi serbest bırakıldı, 5 kişi tutuklamaya sevk edildi!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 21 ismin savcılık işlemleri tamamlandı. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık işlemlerinin ardınan serbest bırakıldı.

5 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Aralarında Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı, Tolga Sezgin'in olduğu 5 kişi ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Kalan 12 kişiden 2’si ev hapsi, 10’u yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; 25 kişi hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.