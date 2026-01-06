Son Dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü ve Senna Yıldız'ın testi pozitif

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız ile aynı soruşturmadan tutuklu bulunan Cihan Şensözlü’nün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu’nca yapılan test sonucuna göre Döngel, Şenözlü, Yıldız ve Eyüboğlu’nun biyolojik örneklerinde “kokain pozitif” çıktı.

İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık’ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bazı ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

İşlemleri tamamlanan dört isim, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş; kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise ilk aşamada adreslerinde bulunamamıştı.

Öte yandan şarkıcı Yusuf Güney’in bugün gözaltına alındığı öğrenilirken, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı bulunduğu bildirilmişti.