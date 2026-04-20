Son Dakika... Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Gözaltı sayısı 29'a yükseldi!

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "İkinci Dalga" operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalarını sürdürüyor Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları ve iş insanlarının olduğu öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz bir takım iş ve işlemler için esnaflardan rüşvet talebinde bulunulması, Uşak Spor’a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması, belediye başkanın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirilmesi, belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yapmaları ve bu harcamaların temsil/ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödenmesi iddiaları ile ilgili olarak “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçları yönünden başlatılan soruşturma kapsamında;

Yapılan araştırmalar, tanık beyanları, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin samimi ikrarları, dijital inceleme raporları, mali suçları araştırma kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen rapor içerikleri doğrultusunda 20/04/2026 tarihinde şüphelilerin bulundukları Uşak,

İzmir ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon kapsamında toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmekte olup, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖZALTI SAYISI 29'A YÜKSELDİ

İstanbul, Uşak ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Gözatına alınanlar arasında Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek ile CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Fahreddin Altundal, Geylani Altundal, Ferhat Cucu, Umut Demir, Tolga Ergül, Sefa Taşcı, Kadir Cantürk, İsmet Yıldız, Rahmi Altundal, Cumali Altundal, Mustafa Arslan, Mehmet Arslan, Rasim Köse, Gürcan Demir, Ahmet Arslan, Ali Arı, Ahmet Yıldız, Akın Cantürk, Ulaş Küçükakın, Kemalettin Doğan, Adem Tuğrul Kaya, Cemal Ak, Ali Rıza Demir, Ceren Yeşildağ, Vedat Bayram, Mehmet Bayram, Göksu Bayram bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmıştı. Yalım, 31 Mart’ta İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Yalım’ın parti içinde disiplin sürecine sevk edildiğini açıklamıştı. Emre, CHP MYK toplantısında Yalım’ın üyeliğinin askıya alınmasına ve sürecin hukukçular tarafından değerlendirilmesine karar verildiğini ifade etmişti.