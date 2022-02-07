Son dakika: Üsküdar'da patlama: Yaralılar var

07 Şubat 2022 Pazartesi, 13:57

Patlama saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi.

Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralanırken patlamanın şiddeti çevre binalardan da hissedildi. Çevredekiler büyük panik yaşarken ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dairede bulunan 4 yaralıyı ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin, binadaki incelemeleri sürüyor.

"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"

Mahalle sakini Adem Coşkun, "3 bina yanda oturuyorum. Çok ses çıktı. Büyük bir bomba patladı zannettik. Biranda kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda bu manzarayı gördük. Aşırı bir ses çıktı. Kulaklarımız çınladı. Evler sallandı. Doğalgaz kaynaklıymış. 2 yaralıyı ambulansla götürdüler. Bir yaralı da kafasından yaralıydı. Komşularımız" dedi.

"O AN ŞUUR KAYBI YAŞADIK"

Başka bir mahalle sakini kadın, "Telefonla görüşüyordum. Biranda bir patlama sesi geldi. O an şuur kaybı yaşadık. Aşırı derecede gürültülüydü. Doğalgazdan patladı diye söylediler" diye konuştu.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu belirtirken, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğunu aktardı.





Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Ben de bizzat patlamayı duydum. Korkunç bir sesle irkildik. 4 katlı bir binanın en üst katında, şu anki bilgilere göre, doğalgaz olduğunu tahmin ediyoruz. Binada 3 vatandaşımız var. Erkek vatandaşımız camdan patlamanın şiddetiyle aşağıya düştü. Diğerlerinde hayati tehlike yok. Binalarla ilgili statik durumu inceliyoruz. 6 bina tahliye edildi. Bu sokağı komple kapatacağız" diye konuştu.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üsküdar’da ilk belirlemelere göre doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 4 hemşehrimize Allah’tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.