Son Dakika: Vali Yerlikaya saat verdi ve uyardı: İstanbullular dikkat!

19 Mart 2022 Cumartesi, 12:08

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre yaptığı duyuruda İstanbulluları kuvvetli kar yağışına karşı uyardı. Yerlikaya, 12.00 ila 24.00 saatleri arasında kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini bildirdi.

İstanbul Valisi, tedbiri elden bırakmama çağrısını yineledi.

Kıymetli Hemşehrilerim,



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün

bu sabah



? 10.30’daki verilerine göre #İstanbul genelinde BUGÜN:



?12.00-24.00 arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor??



Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım?? pic.twitter.com/5c8QAMSoJm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, İstanbul’da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.