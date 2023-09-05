Son Dakika... Valilik açıkladı: İstanbul'da sel can aldı!

Son dakika haberi... İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak bazı mahallelerde sele neden oldu. Valilik, Başakşehir'de sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 23:17
Son Dakika... Valilik açıkladı: İstanbul'da sel can aldı!
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İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oluyor. Arnavutköy’de sağanak nedeniyle birçok sokak iş yerleri ve evleri su bastı.

Bazı ev eşyaları sokakta suya kapılırken bazı araçlar ise yolda kaldı. 

METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Yağışla birlikte Kayaşehir Merkez Metro İstasyonu'nu su bastı. Seferlerin, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği, sel sularına kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Valilikten yapılan açıklamada "Başakşehir'de sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Ekiplerimizin, su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor." denildi.


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