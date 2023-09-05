İstanbul'da şiddetli yağış: Başakşehir metrosunu su bastı! Yurttaşlar mahsur kaldı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 22:06

Güncelleme: 05.09.2023 - 22:09

İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oluyor. Arnavutköy’de sağanak nedeniyle birçok sokak iş yerleri ve evleri su bastı. Bazı ev eşyaları sokakta suya kapılırken bazı araçlar ise yolda kaldı. Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalışıyor. Bazı evleri su basması nedeniyle de itfaiye ekipleri mahsur kalma ihbarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece’de ise bazı otomobiller suya gömüldü.

METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Yağışla birlikte Kayaşehir Merkez Metro İstasyonu'nu su bastı. Seferlerin, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığı öğrenildi.

YURTTAŞLAR MAHSUR KALDI!

Korkutan görüntüler Başakşehir Millet Kütüphanesi'nden geldi. Sokakların sular altına kalması nedeniyle kütüphanede mahsur kalan yurttaşlar yardım bekliyor.

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