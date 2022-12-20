Son Dakika: Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

20 Aralık 2022 Salı, 19:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğni duyurdu. Depremin derinliğiyse 7.04 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de Van'daki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Derinlik ise 5.0 olarak ölçüldü.