Son Dakika: Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Van'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğni duyurdu. Depremin derinliğiyse 7.04 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 20, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2022-12-20
Saat:19:44:01 TSİ
Enlem:38.838 N
Boylam:43.539 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/nSlqdLG5T2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de Van'daki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Derinlik ise 5.0 olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 20, 2022
AKCIFT-(VAN) https://t.co/XSSaqD3CN1
20.12.2022, 19:44:00 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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