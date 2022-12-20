Son Dakika: Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Van'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 19:50
Son Dakika: Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğni duyurdu. Depremin derinliğiyse 7.04 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de Van'daki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Derinlik ise 5.0 olarak ölçüldü.


Van deprem

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