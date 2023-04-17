Son Dakika: Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.07'de meydana gelen depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Çaldıran (Van)
Tarih:2023-04-17
Saat:07:07:18 TSİ
Enlem:39.198 N
Boylam:43.848 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/GemplMnyEU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4 olarak açıklarken derinliğinin 4.7 kilometre olduğunu bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 17, 2023
CALDIRAN (VAN) https://t.co/dZE6d7DuLN
17.04.2023, 07:07:17 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 4.7 km#Kandilli
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