Son Dakika: Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 17.04.2023 - 07:23

Güncelleme: 17.04.2023 - 07:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.07'de meydana gelen depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4 olarak açıklarken derinliğinin 4.7 kilometre olduğunu bildirdi.