Son Dakika: Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 07:23
Son Dakika: Van'da 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.07'de meydana gelen depremin derinliği, 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4 olarak açıklarken derinliğinin 4.7 kilometre olduğunu bildirdi.


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