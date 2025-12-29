Son Dakika... Veyis Ateş ve Taner Çağlı adliyeye sevk edildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, medyaya yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
Ateş ayrıca, aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Çağlayan Adliyesi’ne getirilmiş, ifadesi alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi vermek üzere serbest bırakılmıştı.
Veyis Ateş, Habertürk TV eski yöneticisi ve sunucusu, Taner Çağlı, sosyal medya fenomeni, Mustafa Karataş ise iş insanı kimliğiyle biliyor.