Son dakika... RTÜK'ten Yalova’daki IŞİD operasyonuna jet yayın yasağı!

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK, Yalova’da IŞİD’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen çatışmayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir" denildi.

RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Yayıncılarımıza ve Kamuoyuna Önemli Duyuru!

Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir.

Bu kapsamda; süreçle ilgili resmî makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."