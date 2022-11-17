Son Dakika... Yargı Göktürk’teki konut projesine bir kez daha ‘dur’ dedi

17 Kasım 2022 Perşembe, 14:52

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarından karşılık şirket, sahibi olduğu İstanbul Göktürk’teki Kemer Country’nin golf sahalarını ipotek ettirdi. Borçları ödenmediği için de Ziraat Bankası’na devredilen araziye ise Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lüks konut projesi yapmak için adım attı. Yeşil ve deprem toplanma alanına sahip çıkmak isteyen yurttaşlar, 31 Ekim’de çalışmaların başlayacağı bölgede toplandı. Bölgeye, çevik kuvvet eşliğinde giren kepçeler ise yaklaşık üç haftadır çalışmaya devam etti. Bunun üzerine Göktürklüler bölgede nöbet tutmaya başladı. Yurttaşların direnişine birçok siyasi isimden de destek geldi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

1980’den beri yeşil alan olarak kullandıkları bölgeyi kaybetmek istemeyen yurttaşlar birçok kez yürütmenin iptali için dava açtı. Kepçelerin alana girdiği gün de Eyüpsultan Kaymakamlığı’na açılan bir davada yürütmeyi durdurma kararı alındı. Ancak bu karar yaklaşık 4 gün içerisinde iptal edildi. Bunun üzerine, Eyüpsultan Kaymakamlığı’na açılan bir davada daha yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada “Kaymakamlıkla ilgili dört adet yürütmeyi durdurma talebimiz olmuştu. Bir tanesinde yürütmeyi durdurma almıştık ama 3 veya 4 gün sonra iptalini sağladılar. Bu kararı da bir hafta sonra değiştirebilirler. Bu süreçte yapılması gereken her hamle çok önem arz ediyor” denildi.