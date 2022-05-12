Avukat Çelik: Kılıçdaroğlu'nun 'Beşli çete' yasağı sonlandırıldı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 15:20

Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilen 'Beşli Çete' hakkındaki konuşmama tedbirini sonlandırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Avukatı Celal Çelik, sosyal medyada paylaşımda bulunarak "Genel Başkanımız @kilicdarogluk tarafından, Erdoğan'a yöneltilen '5'li Çetenin Hamisi' eleştirisi özelinde (sözde) hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı! O hakimin katılamadığı bugünkü duruşmada başka hakim tarafından absürt tedbir kararı kaldırıldı!" dedi.