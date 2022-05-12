Avukat Çelik: Kılıçdaroğlu'nun 'Beşli çete' yasağı sonlandırıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilen 'Beşli Çete' hakkındaki konuşmama tedbiri kaldırıldı.
Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilen 'Beşli Çete' hakkındaki konuşmama tedbirini sonlandırdı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Avukatı Celal Çelik, sosyal medyada paylaşımda bulunarak "Genel Başkanımız @kilicdarogluk tarafından, Erdoğan'a yöneltilen '5'li Çetenin Hamisi' eleştirisi özelinde (sözde) hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı! O hakimin katılamadığı bugünkü duruşmada başka hakim tarafından absürt tedbir kararı kaldırıldı!" dedi.
Genel Başkanımız @kilicdarogluk tarafından, Erdoğan'a yöneltilen "5'li Çetenin Hamisi" eleştirisi özelinde (sözde) Hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) May 12, 2022
O Hakimin katılamadığı bugünkü duruşmada başka Hakim tarafından absürt tedbir kararı kaldırıldı!.
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