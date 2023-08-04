Son dakika... YAŞ kararları Resmi Gazete'de
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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