Son dakika... YAŞ kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 00:11
Son dakika... YAŞ kararları Resmi Gazete'de
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