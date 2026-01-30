Son dakika... Yasadışı bahis baronu Veysel Şahin'in malvarlığına el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasadışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin’in 460 milyon Euro'luk kripto varlığı donduruldu; tüm malvarlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7258 sayılı Yasaya muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında Veysel Şahin'e yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları, yasadışı bahis platformları üzerinden elde edilen devasa haksız kazancı gün yüzüne çıkardı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen şu unsurlara el konuldu:

Gayrimenkul ve Araçlar: Şahin'e ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar.

Ticari Ortaklıklar: Şirketlerdeki payları ve yönetim hakları.

Finansal Varlıklar: Banka, yatırım ve borsa hesapları.

Dijital Varlıklar: Kripto para cüzdanları ve dijital varlık hesapları.

460 MİLYON EURO İÇİN İADE SÜRECİ BAŞLADI

Operasyonun en dikkat çekici ayağını ise küresel kripto borsalarındaki varlıklar oluşturdu. Sulh Ceza Hakimliği'nin onayıyla, global platformlarda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 460 milyon Euro olan kripto varlık hesapları donduruldu.

Söz konusu devasa tutarın Türkiye'ye iade edilmesi için uluslararası hukuk mekanizmaları işletilirken, adli makamların süreci titizlikle takip ettiği bildirildi.

Yasadışı bahis ekonomisine yönelik bu operasyonun, suç gelirleriyle mücadele tarihindeki en büyük kalemlerden biri olduğu belirtiliyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin’in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak hakkında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Veysel Şahin’e ait global şirketlerde bulunan 460 Milyon Euro değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir.

Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir."